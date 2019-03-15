أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، التي أجريت ظهر اليوم، الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وأخري متوازنة ستحمل الكثير من الإثارة والمتعة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم. وجاءت نتائج قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي :- يوفنتوس وأياكس. وليفربول وبورتو. وتوتنهام ومانشستر سيتي. برشلونة ومانشستر يونايتد. Advertisements ويلتقي الفائز من ليفربول وبورتو مع الفائز من مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد. بينما يلتقي الفائز من مواجهة يوفنتوس وأياكس مع الفائز من مانشستر سيتي وتوتنهام. وتقرر أن تقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي ستقام أيام 9 و10 أبريل، على أن تقام مواجهات الإياب بالدور ذاته يومي 16 و17 أبريل. بينما تقام مواجهات ذهاب نصف النهائي في 30 أبريل و1 مايو، وتلعب مباراة الإياب يوم 7 و8 مايو، بينما يلعب النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أوربا.. مواجهات نارية لبرشلونة ومانشيستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.