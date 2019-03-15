المجلس يخاطب الاتحاد العربي لاضافة الرباعي الجديد في كشفه

قرر مجلس ادارة نادي المريخ مخاطبة الاتحاد العربي اليوم من أجل إضافة الرباعي الذين التحقوا بكشف الفريق في التسجيلات الماضية عماد الصيني والصادق شلش وماماني رحماني والسماني الصاوي إلى الكشف العربي.
وذكر مجلس المريخ للاتحاد العربي أن النادي كان ممنوعًا من التعاقدات بسبب عقوبة من الفيفا ولا يحق له تسجيل أي لاعب وهو النادي الوحيد الذي لم يستفد من قانون البطولة بإضافة لاعبين في الفترة الماضية لذلك يطلب ضم اللاعبين إلى الكشف قبل مباراة النجم الساحلي المقبلة.
وسينتظر المجلس رد الاتحاد العربي خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الأمور بشكل نهائي، وتمنع قوانين الاتحاد إضافة أي لاعب قبل مباريات نصف النهائي.
وكان الاتحاد العربي حدد يناير الماضي لإضافة لاعبين جدد وهذا الأمر لم يستغله المريخ بسبب العقوبة الموقعة من الفيفا بالحرمان من التعاقدات.
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