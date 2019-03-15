نجم المريخ يخضع لعملية جراحية بتونس

سيخضع ضياء الدين محجوب نجم وسط المريخ لعملية جراحية للتعافي من الرباط الصليبي غدا السبت بتونس.
وكان ضياء الدين تعرض للاصابة في مباراة الفريق امام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نف نهائي كأس زايد للاندية وتأكد اصابة اللاعب بالرباط الصليبي.
وسيحتاج لفترة طويلة للعلاج، وينتظر أن يغيب ضياء الدين حتى نهاية هذا الموسم بسبب الرباط صليبي، وسيخضع اللاعب إلى برنامج تأهيلي يستمر لعدة أسابيع بتونس قبل العودة لمزاولة نشاطه مع الفريق.
وكان رباعي المريخ المصاب احمد آدم وبكري المدينة ومحمد عبد الرحمن ومحمد الرشيد عادوا من تونس قبل ثلاثة ايام وانخرطوا في تدريبات المريخ بعد أن تعافوا من الاصابة التي لحقت بهم مؤخرا.
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