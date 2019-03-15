أبل تحدد موعد مؤتمرها للمطورين WWDC 2019 فى الفترة من 3 لـ 7 يونيو

حددت شركة أبل موعد مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC 2019 والذى ستجرى فعالياته فى الفترة من 3 لـ 7 يونيو بسان خوسيه فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك مثلما حدث فى المرة السابقة، وذلك بحسب ما نشرته أبل على مدونتها الرسمية.

وكعادتها مع مؤتمر المطورين، فمن المنتظر أن تكشف شركة أبل عن نسخ جديدة من أنظمة تشغيلها، إذ توجد هناك تحديثات منتظرة لنظام iOS على أجهزة آيفون وآيباد، ونظام ماك على أجهزة الحاسوب، وكذلك نظام tvOS للتلفزيون الذكى، بجانب نظام الساعات الذكية watchOS.

وتمتلك أبل فى الوقت الحالى أكثر من 1.4 مليار جهاز مختلف يعمل بأنظمة التشغيل الخاصة بها، وهو ما يعنى وجود اهتمام كبير بالمؤتمر كونه سيغطى أنظمة التشغيل المختلفة لهذا العدد الهائل من المستخدمين، كما سيتضمن برنامج هذا العام جلسات تقنية ومختبرات عملية ومساحات لحديث الضيوف لتزويد مجتمع مطورى Apple الحاليين والجيل القادم من مطورى التطبيقات بالمعرفة والأدوات اللازمة للمساعدة فى تحويل أفكارهم التالية إلى حقيقة واقعية ملموسة.

وكشف تقرير أنه سيكون بإمكان المطورين التقدم للحصول على التذاكر اليوم وحتى يوم 20 مارس فى الساعة الـ 5 مساء من خلال موقع WWDC، وبناء على ذلك سيتم اختيار المطورين بطريقة عشوائية وسيتم إخطار المطورين والرد على طلباتهم بحلول 21 مارس المقبل.