تألق النجم تامر حسني في حفل افتتاح الأولمبياد الخاصة العالمية بالإمارات، بحضوره المتميز وسط محبة الشعب الإماراتي المضياف ومعجبينه من جميع متسابقين الوطن العربي. المحبة التي ظهرت بشدة مع أول ظهور النجم تامر حسنى داخل الملعب، عكست الحب والتقدير الذى تكنه الجماهير العربية للنجم المصرى المحبوب. الجدير بالذكر، أن أغنية الأولمبياد من كلمات الفنان تامر حسني و يشاركه الغناء النجم حسين الجسمي، والنجمة أصالة، والنجمين العالميين لويس فونسي و أڤريل لڤين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يتألق فى حفل الأوليمبياد بالإمارات وسط إعجاب الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.