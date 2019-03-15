"تويتر" استراليا ونيوزيلندا يعكس الحزن والصدمة بعد مذبحة المسجدين

وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، استنكر مواطنو استراليا ونيوزيلندا ما حدث وأعربوا عن رفضهم له.
فكتبت روكسان لاولر على تويتر تقول: "أنا آسفة للغاية كريست تشرش. من فضلك اعرفى أن امرأة مسيحية من سيدنى تتضامن مع المسلمين فى المدينة كأبناء الرب. أصلى من اجلكم بإخلاص وبقلب حزين".
بينما انتقد البعض من يبررون الحادث بأن المسلمين متطرفون، وقالت لوسى موريس مار إن القول بأن الضحايا الأبرياء لمذبحة نيوزيلندا هما مسلمون متطرفون أمر مروع. الكلمات مهمة والخطاب مهم، والعار على كل من يروجون لهذه الأفكار بين الاستراليين".
كان السيناتور الإسترالى فرايجر أنينج قد قال فى تغريدات بعد الحادث: "هل لا يزال أحد يجادل حول وجود صلة بين هجرة المسلمين والعنف. السبب الرئيسى لإراقة الدماء فى شوارع نيوزيلندا هو برنامج الهجرة الذى يسمح للمسلمين المتطرفين بالهجرة إلى نيوزيلندا فى المقام الأول.
وتابع قائلا: إطلاق النار اليوم فى كريست تشرش يسلط الضوء على المخاوف المتنامية داخل مجتمعنا سواء فى استراليا او نيوزيلندا حول زيادة هجرة المسلمين.
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