الكاف: الزمالك يبحث عن النهاية السعيدة ضد نصر حسين داى الجزائرى

سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين الزمالك ونصر حسين داى الجزائري، المحدد لها بعد غد الأحد على ملعب "5 يوليو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى بالمركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

وذكر الموقع الرسمى لـ"الكاف" أن الزمالك، الذى أنعش آماله فى التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية بعدما حقق فوزين متتاليين، يسعى لتحقيق النهاية السعيدة حين يحل ضيفاً على نصر حسين داى الجزائرى.

وأضاف "بعد بداية سيئة للغاية شهدت الخسارة 4-2 في نيروبى من بطل كينيا جورماهيا، قبل أن يتعادل على ملعبه أمام نصر حسين داي وبترو أتلتيكو، عاد الزمالك للمنافسة بفوز غال خارج أرضه 1-0 على بطل أنجولا، ثم فوز كبير 4-0 على جورماهيا بالإسكندرية الأسبوع الماضى".

وأوضح "الكاف" أن الزمالك يكفيه الحصول على نقطة التعادل أمام نصر حسين داى من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائى من منافسات البطولة.