"الصندوق الكويتي" يمول محطة كهرباء في السودان بـ170 مليون دولار

وقعت وزارة المالیة السودانیة الیوم الجمعة مع الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة اتفاقیة تمویل مشروع محطة كھرباء (الفولة) الردیفة بولایة غرب كردفان بقیمة 25 ملیون دینار كویتي (85 ملیون دولار).

وقال رئیس وفد الصندوق الكویتي مساعد المدیر الاقلیمي للدول العربیة نصف النصف لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) بعد مراسم التوقیع، إن "الصندوق وافق على تمویل المشروع بمبلغ إجمالي 50 ملیون دینار كویتي (170 ملیون دولار)".

وأضاف أن المشروع ینفذ على قرضین قیمة كل منھما 25 ملیون دینار (85 ملیون دولار) بفترة سداد یصل مداھا الى 25 عاما شاملة فترة الامھال المحددة بخمس سنوات.

وأوضح النصف ان الكھرباء تمثل المحرك الاساسي للتنمیة مؤكدا حرص الصندوق على دعم المشروعات في السودان لتعزیز العلاقات الثنائیة بین الكویت والخرطوم معتبرا ان السودان اول دولة تحظى بتمویل الصندوق الكویتي بعد انشائه.

من جھته اثنى وزیر الدولة بالمالیة السوداني مصطفى حولي على الدعم الذي ظل یقدمھ الصندوق الكویتي للبلاد ومساعداتھ المالیة والفنیة لمختلف قطاعات التنمیة في البلاد.

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ووصف مشروع كھرباء الفولة بـ"المھم" معتبرا ان "المشروع استراتیجي لتأثیره الإیجابي على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المنطقة".

وعلى صعید متصل أكد مدیر التخطیط والمشروعات بالشركة القابضة للكھرباء علي عبدالرحمن أھمیة المشروع في ربط ولایات دارفور بالشبكة القومیة متوقعا ان تعمل محطة كھرباء (الفولة) بقدرة إجمالیة 200 میغاواط.

وتبلغ تكلفة تمویل المشروع حوالي 188 ملیون دولار منھا ما یعادل 170 ملیون دولار تمویل الصندوق الكویتي فیما تتحمل حكومة السودان 18 ملیون دولار بالمكون المحلي عبارة عن تكلفة الأعمال المدنیة للمشروع.