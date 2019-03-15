اندلاع نيران كثيفة في محالج قطن بالقضارف في ظروف غامضة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اندلعت نيران مجهولة بكثافة في محالج ود الحوري التابعة للشركة الأفريقية بالقضارف والتهمت النيران حظائر القطن الزهرة”غير محلوج” وقضت على عدد ألف قنطار.

وتمكّنت شرطة الدفاع المدني من إنقاذ وعزل عدد”10″ آلاف قنطار من القطن.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” إن أسباب الحريق بسبب”ٍسيجارة” ألقيت على القطن وأدت إلى اشتعال النيران فيه بكثافة في ظل غياب معدات السلامة والإطفاء، فضلاً عن كثافة النفايات حول القطن. المادة السابقة صدمة وخيبة!.. بقلم ضياء الدين بلال المقالة القادمة المحكمة تؤجل محاكمة “شروم” بناءا على طلبه لهذا الشيء…

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