شلش شطب روحو .. والوصيف بكوس للبداوي جروحو ..!.. بقلم محمد غبوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* خطوة مجلس إدارة نادي الهلال بخصوص الإستغناء عن خدمات المهاجم الشاب بفريق الكرة الأول الصادق شلش خطوة تأخرت كثيراً .. ولكن أن تأتي متأخراً فخير من ألا تأتي أبداً .

* الصادق شلش كمهاجم ليس هناك أختلاف علي موهبته ، ولا علي قيمته ، وهذا هو الأمر الذي دفع الهلال للتعاقد معه منذ البداية ، ودفعه بعدها للمحافظة عليه وتقارير عدد غير قليل من المدراء الفنيين للفريق (الأجانب) يضعونه في قائمة الشطب أو المغادرة بالإعارة أكثر من مرة .

* لكن اللاعب فشل وفي كل الفرص التي أتيحت له في أن يثبت أنه بقامة ومكانة الهلال ، وفشل في تطوير مستواه الذي حضر به لهذا النادي الكبير .

* كلنا يعلم أن شلش عندما تعاقد معه الأزرق كان سبب هذا التعاقد السرعة العالية للاعب ، وقدرته علي إزعاج المدافعين، وخلخلة الدفاعات وحتي تاريخ الأمس الذي تم فيه شطبه مازال هو نفس اللاعب بنفس القدرات التي لا تؤهله ليكون مهاجماً أساسياً في فرقة بقامة وطموحات وتحديات هلال السودان .

* الهلال ليس فريقاً لألعاب القوي وسباقات التتابع والركض ليحتفظ بلاعب كل مقوماته أن سريع جداً في العدو ، والهلال ليس فريقاً بطموحات تشكيل الإزعاج فقط في البطولات التي يشارك فيها بل هو يدخلها من أجل التحكر علي منصاتها .

* شلش لم يتمكن طوال السنوات التي إرتدي فيها شعار الهلال وهي بالمناسبة ليست بالقليلة من تطوير مستواه ليرتفع لحجم النادي الذي يلعب له حيث ظل بنفس مستواه في مريخ الفاشر فكان من الطبيعي عند الحوجة لخانته أن يتم الإستغناء عنه خاصة وأن من تم تسجيله في مكانه هو مهاجم شاب نجح منذ أول فرصة له في إثبات جدارته وهو موفق صديق .

* إذا قمنا بعقد مقارنه بين موفق وبين شلش فالكفة ستميل وبصورة كاملة للأول ، وأعتقد أن هذا الرأي يشاركني فيه الكثيرون لذلك يجب علينا أن نغلق هذا الملف فوراً وأن نلتفت للتحديات التي تنتظرنا مع تمنياتنا للاعب شلش بالتوفيق في فريقه الجديد .

* كونوا معي فللمداد بقايا ..

بقايا مداد ..!

* كالعادة لم يكذب وصيفنا الدائم وضلنا التاريخي خبراً وهو يسارع بالتعاقد مع مشطوب الأزرق الصادق شلش .

* تعاقد الوصيف مع شلش لا لتدعيم صفوفه المتهالكه به ولكن لأن نفسيات جماهير هذا النادي صارت مرتبطه إرتفاعاً وهبوطاً بالقادمين من الأزرق .

* أي لاعب يستغني عنه الهلال لعدم الحوجة لمجهوداته أو للفشل يمثل نجاح كبير بالنسبة للوصيف .. لذلك ظل الهلال هو سيداً للبلد والمتحكر علي كل البطولات المطروحة في الساحة وظل المريخ وصيفاً دائماً له وسيظل .

* لو كان (الإسكراب) الهلالي الذي يفرح به الوصيف ذا فائدة حقيقية لنجح بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن والمعز محجوب وعمر بخيت وهيثم مصطفي والكثيرين قبلهم في قيادته لكسر الهيمنة الزرقاء علي كل البطولات المحلية .

* نتحدث عنها عن المحلية فقط وليس الإفريقية لأن الوصيف متعود في الثانية ببقايا الهلال وبدونها من وداعها منذ الأدوار التمهيدية .

* جمهور الهلال عليه أن يترك العاطفة الهدامة ويعلم أن فريقه لا يمكن أن تتم مقارنته بالمريخ أو بغيره من الأندية المحلية .

* حالياً نحن الفريق السوداني الوحيد الذي يقاتل بإسم السودان في البطولات القارية الإفريقية الرسمية .

* نقول الرسمية لأن هناك من سيخرج علينا ليتحدث عن بطولات العرب الشرفية التي لا وجود لها في التصنيف الرسمي والتي يمكن أن تلغي بالكامل في حال (ذعل) أحد القيادات العربية .

* الهلال تجاوز مرحلة أن يحتفظ بلاعب غير مفيد أو لم ينجح معه في كشوفاته فقط خوفاً من أن ينتقل للوصيف .

* الوصيف الحالي بأكملة من بقايا الهلال فهل إستفادوا من هذا الشرف الكبير ؟؟؟ الأجابة لا تحتاج لكثير تفكير .

* الهلال مواجه حالياً بلقاء تاريخي يجمعه بزيسكو الزامبي الأحد المقبل علينا جميعاً أن نركز مجهوداتنا عليه فقط .

* لقاء تاريخي ليس فقط لمجرد التأهل لربع النهائي من الكونفدرالية لأن هذه المرحلة وصلها الهلال كثيراً من قبل وتجاوزها أكثر .

* لقاء تاريخي لأننا من خلاله سنمارس واجبنا الوطني في قيادة الكرة السودانية جمعاء ، ونلعب دورنا الدائم في تشكيل القاطرة التي تجر من خلفها بقية ترلات الأندية السودانية في المسابقات الإفريقية .

* تأهل الهلال سيعني المحافظة عبره علي حصة السودان في المشاركة بأربعة أندية في المسابقات الإفريقية ، تلك الحصة التي إنتزعها الهلال نفسه ووحدة بنتائجة المشرفة السابقة .

* هذا عن الشأن الوطني العام وعن الشأن الأزرق الخاص فتأهل الهلال يعني تواصل تحدي العودة الإفريقية ومطاردة الألقاب القارية الكبيرة .

* تلك الألقاب التي نثق أنها ستنصاع لنا وإن طال السفر ، فنحن الأحق والأجدر بها .

* الهلال كبير ، وطموحاته كبيرة ، وتحدياته أكبر ، فلا تصغروه بالحديث عن لاعب تم الأستغناء عنه بعد أن فشل في إثبات جدارته بالإستمرارية .

آخر مداد ..!

العصفورة دخلت للغرفة من الشباك وخرجت بالشباك الآخر فماهو تعليقكم عليها ؟؟ .