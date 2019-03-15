(سيبونا) من شلش..وارموا قدام !.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*باختصار!

*ارموا قدام!

*اطووا صفحة شلش وامبدة!

*اغلقوا ملف التسجيلات وانتبهوا لما هو قادم!

حل بن ظهرانينا الفريق الزامبي ناكانا الذي فلت من عقوبة الازرق علي ارضه بسبب هنات واخطاء صغيرة ارتكبها اراد الزعفوري مدرب الهلال التونسي الذي رحل عقب تلك المباراة بعد ان وصلت ادارة النادي بقيادة الرئيس الي قناعة بان قرار الابقاء علي التونسي وحيدا مديرا فنيا للفريق لم يكن قرارا موفقا في حينه باعتبار ان الهلال الكبير لا يمكن ان يقود سفينته مدرب شاب قليل الخبرة في الملاعب الافريقية لان تدريب الازرق قطعة من نار كما قال المدرب الصربي السابق للهلال ميشو!

*نعم..اغلقوا ملف التسجيلات وشلش وامبدة لسببين اقلهما القناعة بان الصادق شلش لم يجتهد بما يكفي ليثبت اقدامه مع ايا من المدربين الذين تواتروا علي البيت الازرق ولم يتطور اللاعب كثيرا رغم القناعة التامة بان موهبته وظهوره اللافت في ملاعب الممتاز اتي به للبيت الازرق الي جانب ان الخيار بينه واللاعب الصاعد موفق مؤكد انه يصب في خانة اللاعب الشاب الصاعد والذي خرج من السن المسموح بها للفريق الشاب ما يعني اما تصعيده للفريق الاول او التضحية به واستمرارية اللاعب المشطوب الذي لم يثبت احقيته بارتداء الشعار والسبب الثاني ان المنظومة الشابة للفريق تحتاج المزيد من الوقت للانسجام والتطور ودخول عناصر موهوبة صغيرة السن تصب في ذات الاتجاه وان كانت هنالك نقطة نظام حول الاستغناء عن محمود امبدة اللاعب صغير السن مقابل الوافد الجديد صاحب الجنسية المزدوجة رغم القناعة بانه اي صاحب الجنسية المزدوجة اذا اثبت احقيته بارتداء الشعار الازرق فان ذلك يعتبر ضربة معلم بمعنى الكلمة لان الازرق يحتاج حقيقة لاعب فاعل في الرواق الايمن يسهم في سد ثغرة اقلقت مضاجع المدربين الذين تعاقبوا علي الهلال خلال السنوات الفائتة وتحديدا منذ رحيل النسر النيجيري يوسف محمد في مرته الاولى الي اوربا لان عودته لم تكن مقنعة بعد ان تعرض اللاعب لاصابة مؤثرة قللت كثيرا من حضوره!

*نعم..الحق لا يغضب احدا وجمهور الهلال واعي بما يكفي ومتابع وحصيف ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن الفريق ولا يمكن ان نخدعه او نلعب عليه مهما اوتينا من حجة وبيان وقدرة علي التلاعب بالكلمات والالفاظ فالثنائي الذي غادر ديار الهلال لم يقدم ما يشفع له بالبقاء ولم يحجز ايا منهما مكانه في التوليفة الاساسية للفرقة الزرقاء ومع مختلف المدارس التدريبية اجانب وعرب ووطنيين ما يعني ان عطاء الثنائي وضعهما علي راس قائمة المغادرين كما يحدث في موسم الانتقالات بغض النظر عن من يدير الهلال او من يتولى قرار الشطب والتسجيل سواء ان كان قرارا اداريا او فنيا وبالتالي فان رئيس الهلال ومهما(تعنتر او تجبر) وانفرد بالقرار لا يمكنه ان يقوم بشطب لاعب مؤثر وحاضر في التشكيلة الاساسية او بديل حاضر اثناء المباريات ما يعني ان مغادرة الثنائي بسبب حضورهما غير المقنع خلال العامين الماضيين ورغم تعاقب اكثر من عشرة مدربين خلال تلك الفترة!

*نعم..الان علي اهل الهلال وعشاقه اغلاق ملف الاحلال والابدال والالتفات لما هو اهم وافيد ولنعود بعد ذلك لمناقشة هذا الملف رغم القناعة بان الثنائي استحق المغادرة طالما ان الهم الاكبر مصلحة الكيان والتعامل بشفافية وبعيدا عن العواطف التي اقعدت مسيرة الهلال كثيرا وعلينا جميعا الالتفاف حول الفريق والجهاز الفني للمرور من مباراة الاحد التي تمثل اهم خطوة لكبير وزعيم الكرة السودانية هذا الموسم اذا وضعنا في الاعتبار ان الانتقال للدور ثمن النهائي يمثل الهم الاكبر للاهلة وبان مباراة ناكانا الزامبي تتطلب تضافر الجهود والعمل علي قلب رجل واحد في المدرجات اللاعب رقم واحد في تشكيلة الازرق وعلي الصعيد الاداري والاعلامي علما بان الزامبي وكما قال مدربه لصحافة بلاده ان شعاره ولاعبيه القتال بلا هوادة من اجل ضمان العبور الي الدور ثمن النهائي في ملعب صعب بامدرمان..ونعود باذن الله.

اخر الرميات

*لقاء الاحد سيكون قطعة من نار وحسابات المباراة تقول بان القتال وحده سيقود الي تحقيق المراد فالمدرجات يجب ان تكون حاضرة بالشكل الذي يدفع رفاق بويا لكتابة تاريخ جديد!

*الجمهور الازرق الواعي يعي تماما دوره والمطلوب منه ويعي اكثر ان حناجر الحب التي ستشكل حضورها اللافت مساء الاحد ستكون كلمة السر وجسر العبور!

*ساعدونا بالدعوات الطيبات في هذا اليوم المبارك.

*اللهم ارحم واغفر لوالدي كما ربياني صغيرا..اميين.

*جمعة طيبة مباركة علي الجميع.

‎*تعالوا بكره.