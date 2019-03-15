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فنانة سورية تتعرض لمحاولة اغتيال بالخرطوم….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن تعرضها لمحاولة اغتيال في أحد المهرجانات الشبابية بالسودان، موضحة أن رجال الأمن أحبطوا المخطط وقاموا بالقبض على المتهمين. وأضافت الفنانة السورية، خلال حوارها ببرنامج “حفلة11″، عبر فضائية “ON E”، أن أحد السوريين المعارضين الذين يتواجدون في السودان أبلغ رجال الأمن عن محاولة الاغتيال، عندما عرف أنهم يستهدفونها، وتابعت:” لم أتعرض إلى أذى مطلقاً .. وحاولت معرفة اسم الشخص السوري الذي أنقذ حياتي، ولكن كان هناك تحفظ على اسمه ولكنني أرسلت له برقية شكر”.

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