تفاصيل جديدة في قضية ودقلبا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شرع قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح في محاكمة الناشط (ود قلبا) في بلاغه الثاني الذي يواجه فيه تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومواد أخرى من القانون الجنائي . وأمر قاضي المحكمة بإعلان نيابة أمن الدولة للمثول أمامه في الجلسة القادمة كممثلة للاتهام في القضية، فيما أرجأت جلسة الأمس لأخرى منتصف الشهر الجاري لسماع المتحري. المادة السابقة بعد شلش باقي لوشي.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة مقتل (4) أشخاص وجرح آخرين في اشتباكات بالجنينة….

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