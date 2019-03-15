بعد شلش باقي لوشي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*فطومة اختي مابتخلي حركاتها اصلو

*من تنجض فاكهة في جنينتا

*فطومة طوالي تقطعها وتجيبها لينا

*بكري القريب نجض

*قطعتو جابتو لينا

*موز الغربال في البوكس رفعتو لينا

*اسي جوافة شلش نجضت لحقتها لينا

*لوشي نجضت يافطومة

*القشطة نجاضها سريع

*النبي تقطعيها لينا

*ومجلس الفلس سجل شلش

*علي الرغم من حزني علي اعارة داوود

*الا ان الاعارة في الآخر شدة وتزول

*ايها الناس

*بكري شمال

*شلش يمين

*وعلي رأس الحربة الغربال

*وتيري في الكنبة

*غايتو في دفاعات كدة الا تستعين بالتاتشرات

*فطومة

*والله لو لعبتوا لوشي في الدفاع

*مابنحن عليكم

*ايها الناس

*منظرنا في التسجيلات السنة دي جميل ومرتب

*المدير التنفيذي في كامل اناقته

*زحمة زمان الفيها الرحمة مافي

*السبعطاشر راس المدنقرة مع اللاعب فوق العقد مافي

*مكتب التسجيلات كان بلادي سهول

*ومساحات واسعه

*المهم

*طوينا الملف

*تبقي فقط الاعداد بهمة لمعركة العبور للنهائي

*والإعداد كما اسلفنا

*ليس اعدادا للاعبين فقط

*ولكنه اعداد لكل الامة

*وفرض عين لافرض كفاية

*علي الجميع ان يعد عدته للمعركة

*الجماهير تعد نفسها ايضا

*تمرن الاصرار بداخلها

*تستنفر قواها

*وتستجر ذكريات معاركها المشرفة

*المريخ علي اعتاب درجة مهمة علي سلم التاريخ العربي

*يجب ان نعي ذلك جيدا

*وان نعمل علي اعتلاء ذلك السلم بجدارة

*المهم

*وصفنا التسجيلات الماضية

*بتسجيلات الفلس والفشل

*الآن نحتج علي شطب قصاري واعارة داوود والاستغناء مؤقتا عن ضياء ونرفض ابعاد التاج يعقوب

*وجميعهم ثمار تلك التسجيلات

*حقو مانستعجل الحكم واطلاق التقييم

*فتقيمات كان وادوهوا سمو سعيد كان كرهوهوا سمو ماسعيد لا تعطي النتائج بدقة

*مع خالص تمنياتنا بالتوفيق للجميع

*لان في توفيق الجميع توفيق للكيان الكبير

*ايها الناس

*فاليكن الشعار

*الي العين طوالي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*مافهمنا حاجة

*ده شنو ده؟؟؟

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال الفاهم حاجة ده الوحيد المافاهم حاجة

والي لقاء

سلك