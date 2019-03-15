بعد شلش باقي لوشي.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*فطومة اختي مابتخلي حركاتها اصلو
*من تنجض فاكهة في جنينتا
*فطومة طوالي تقطعها وتجيبها لينا
*بكري القريب نجض
*قطعتو جابتو لينا
*موز الغربال في البوكس رفعتو لينا
*اسي جوافة شلش نجضت لحقتها لينا
*لوشي نجضت يافطومة
*القشطة نجاضها سريع
*النبي تقطعيها لينا
*ومجلس الفلس سجل شلش
*علي الرغم من حزني علي اعارة داوود
*الا ان الاعارة في الآخر شدة وتزول
*ايها الناس
*بكري شمال
*شلش يمين
*وعلي رأس الحربة الغربال
*وتيري في الكنبة
*غايتو في دفاعات كدة الا تستعين بالتاتشرات
*فطومة
*والله لو لعبتوا لوشي في الدفاع
*مابنحن عليكم
*ايها الناس
*منظرنا في التسجيلات السنة دي جميل ومرتب
*المدير التنفيذي في كامل اناقته
*زحمة زمان الفيها الرحمة مافي
*السبعطاشر راس المدنقرة مع اللاعب فوق العقد مافي
*مكتب التسجيلات كان بلادي سهول
*ومساحات واسعه
*المهم
*طوينا الملف
*تبقي فقط الاعداد بهمة لمعركة العبور للنهائي
*والإعداد كما اسلفنا
*ليس اعدادا للاعبين فقط
*ولكنه اعداد لكل الامة
*وفرض عين لافرض كفاية
*علي الجميع ان يعد عدته للمعركة
*الجماهير تعد نفسها ايضا
*تمرن الاصرار بداخلها
*تستنفر قواها
*وتستجر ذكريات معاركها المشرفة
*المريخ علي اعتاب درجة مهمة علي سلم التاريخ العربي
*يجب ان نعي ذلك جيدا
*وان نعمل علي اعتلاء ذلك السلم بجدارة
*المهم
*وصفنا التسجيلات الماضية
*بتسجيلات الفلس والفشل
*الآن نحتج علي شطب قصاري واعارة داوود والاستغناء مؤقتا عن ضياء ونرفض ابعاد التاج يعقوب
*وجميعهم ثمار تلك التسجيلات
*حقو مانستعجل الحكم واطلاق التقييم
*فتقيمات كان وادوهوا سمو سعيد كان كرهوهوا سمو ماسعيد لا تعطي النتائج بدقة
*مع خالص تمنياتنا بالتوفيق للجميع
*لان في توفيق الجميع توفيق للكيان الكبير
*ايها الناس
*فاليكن الشعار
*الي العين طوالي
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*مافهمنا حاجة
*ده شنو ده؟؟؟
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال الفاهم حاجة ده الوحيد المافاهم حاجة
والي لقاء
سلك
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