إصابات وسط المواطنين والشرطة خلال احتجاجات بالخرطوم

أعلنت الشرطة عن إصابة 3 مواطنين إلى جانب وقوع إصابات وسط رجال الشرطة إثر تعرضهم لحصب بالحجارة والقنابل البدائية الحارقة أثناء تفريق احتجاجات بمناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم وبعض الولايات.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء شرطة د. هاشم علي عبد الرحيم، في تعميم صحفي حسب صحيفة السوداني أمس، إن مضابط الشرطة سجلت إصابة 3 مواطنين وصفت إصاباتهم بالطفيفة فيما لم تسجل مضابط الشرطة أية خسائر في الممتلكات. وأعلن القبض على عدد من المتهمين وتدوين بلاغات في مواجهتهم تحت طائلة قانون الطوارئ، يشار إلى أن محاكم الطوارئ أصدرت أمس، أحكاماً متفاوتة تراوحت بين السجن والغرامة والعقوبتين معاً على عدد من مثيري الشغب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)