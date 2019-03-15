السجن لمدة عام والغرامة (500) ألف جنيه لمدان بتجارة العملة

أصدرت محكمة طوارئ بحري، حكماً بسجن المتهم (ج.أ.م) لمدة عام والغرامة (500) ألف جنيه، لمخالفته المادة (8/2) من قانون الطوارئ لسنة 2019.

وأمرت ذات المحكمة بسجن المدان بتجارة العملة (6) أشهر أخرى، حال عدم دفع الغرامة، ومصادرة العربة المستخدمة في تجارة العملة والغرامة (300) ألف جنيه حسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)