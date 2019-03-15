(شروم) يطالب بتأجيل محاكمته حتى حضور محاميه للدفاع عنه

بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح أولى جلسات محاكمة المتهم الشهير بـ”شروم”، وقد طلب المتهم من المحكمة إعطائه مهلة لإحضار محامي للدفاع عنه، واستجابت المحكمة لطلبه، وتم تأجيل المحاكمة حتى يتسنى له ذلك، وبالعودة للتفاصيل الأولية حسب صحيفة الدار، عندما قام المتهم بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل سلاحاً ويقوم بالتهديد والوعيد لعدم الخروج في مظاهرات، وقد تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من إلقاء القبض عليه والتحقيق معه وقام ببث مقطع آخر، كما دونت بلاغات في مواجهته تحت المواد 56/69/53 ومواد أخرى بواسطة نيابة أمن الدولة، وبعد اكتمال كافة التحريات حُول الملف للمحكمة للنظر فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)