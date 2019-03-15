توزيع ركشات جديدة للعاملين بالإذاعة والتلفزيون

استقبل حوش الإذاعة والتلفزيون بأم درمان (100) ركشة جديدة من إنتاج مجموعة جياد، سيتم تمليكها للعاملين بالتقسيط خلال الأيام القادمة، وقال مدير المشروعات بجمعية العاملين بالتلفزيون القومي المهندس معاوية عصمت حسب صحيفة المجهر، أن الركشات تأتي في إطار مشروع تمليك العاملين وسائل التمويل الأصغر بشراكة مع مصرف الادخار الفرع النموذجي وهو مشروع مستمر يهدف لتخفيف أعباء المعيشة وتقديم السند والدعم الممكن للعاملين بما يعين في أداء مهمتهم الإعلامية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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