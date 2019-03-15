التاريخ: 15-مارس-2019 فى : رياضة 105 مشاهدة في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت السودان ستتجه كافة الأنظار صوب مدينة نيون السويسرية حيث ستقام قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطل آوروبا ، والتي تشهد تنافس كل من برشلونة ، اليوفينتوس ، مانشستر سيتي ، مانشستر يونايتد ، ليفربول ، توتنهام ، بورتو وأياكس حيث نتطلع لمواجهات نارية بين الفرق المتبارية .. فتابعونا لحظة بلحظة .. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات نارية مرتقبة في قرعة ربع نهائي الأبطال .. فتابعونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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