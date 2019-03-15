محاكمة (86) شاباً بينهم محامون بقانون الطوارئ

التاريخ: 15-مارس-2019
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وسط إجراءات أمنية مشددة شرعت محكمة الطوارئ بجنايات الخرطوم شمال في محاكمة (86) شاباً بينهم محامون بتهم تتعلق بمخالفة قانون الطوارئ، والإخلال بالسلامة العامة، والإزعاج العام بعد القبض عليهم في الخرطوم بتهمة المشاركة في المظاهرات التي اجتاحت البلاد مؤخراً.
وعقدت محكمة الطوارئ المنعقدة بجنايات الخرطوم جلسة إجرائية في مواجهة المتهمين، وأرجأت السير في الإجراءات لغياب (60) متهماً من المثول أمامها في جلسة الأمس التي كانت محددة للسير في الإجراءات.
ومثل أمام قاضي المحكمة محمد سر الختم حسب صحيفة الإنتباهة، (26) متهماً وضامني المتهمين الذين تغيبوا عن المثول أمام المحكمة وأرجع الضامنين تغيب المتهمين لتأخر إعلانهم، بعد أن أكد جميع الضامنين في البلاغ بأنهم تلقوا الإعلان بموعد الجلسة قبل انعقادها بـ(24) ساعة فقط، مؤكدين بأن الوقت لم يكن كافياً لإعلان المتهمين بالجلسة، فيما ألزمت المحكمة ضامن أحد المتهمين بإحضار إفادة من القمسيون الطبي تثبت مغادرة المتهم البلاد إلى مصر لغرض العلاج. فيما أبدت هيئة الدفاع استعدادها للتعاون مع المعلنين حتى تصل الإعلانات للمتهمين وضامنيهم قبل وقت كافٍ من موعد الجلسة، فيما مثل أمام المحكمة الشاكي عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وهيئة دفاع عن المتهمين المكونة من (15) محامياً وقطعت المحكمة جلسة في أبريل المقبل للسير في الإجراءات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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