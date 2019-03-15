فنانة سورية شهيرة تزعم تعرضها لمحاولة اغتيال في السودان

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن تعرضها لمحاولة اغتيال في أحد المهرجانات الشبابية بالسودان، موضحة أن رجال الأمن أحبطوا المخطط وقاموا بالقبض على المتهمين، وأضافت الفنانة سلاف أن أحد السوريين المعارضين الذين يتواجدون في السودان أبلغ رجال الأمن عن محاولة الاغتيال عندما عرف أنهم يستهدفونها، وتابعت حسب صحيفة الإنتباهة، “لم أتعرض إلى أذى مطلقاً.. وحاولت معرفة اسم الشخص السوري الذي أنقذ حياتي، ولكن كان هناك تحفظ على اسمه ولكنني أرسلت له برقية شكر”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)