مبعوث روسي يزور البلاد اليوم

التاريخ: 15-مارس-2019 فى : أخبار 44 مشاهدة يصل إلى البلاد اليوم (الجمعة) مبعوث الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لأفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي ورئيس الجانب الروسي في لجنة التشاور السياسي بين البلدين “ميخائيل بكدانوف”، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير، بابكر الصديق حسب صحيفة المجهر، إن الزيارة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، سيسلم خلالها رسالة من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لرئيس الجمهورية “عمر حسن البشير” تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بينهما حول كافة القضايا، وسيلتقي بوزير الخارجية، دكتور “الدرديري محمد أحمد”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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