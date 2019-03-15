أصدر مدير عام شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء د. م “بله أحمد عبد الرحمن” بياناً أشار فيه إلى تغيير بداية تفريغ خزان جبل أولياء اعتباراً من اليوم الجمعة على ضوء أسس تشغيل الخزان.

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ونوه إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في المناسيب خلف الخزان (شمال جبل أولياء) وخفض للمناسيب أمام الخزان (جنوب جبل أولياء)، وأضاف البيان حسب صحيفة المجهر، (على الجهات المعنية أخذ التحوطات اللازمة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم).

يذكر أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع البرنامج الدوري كل عام للمحافظة على استدامة التشغيل والخطة الموضوعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)