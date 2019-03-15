أعلنت هئية المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من مدينة "كوتشومبابا" جنوبي شرق بوليفيا صباح اليوم /الجمعة/. وأضافت الهئية - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك إصابات بين الأفراد، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كيلو مترا من كوتشومبابا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5ر6 درجة يضرب جنوب شرق بوليفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.