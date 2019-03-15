أحد المصلين بمذبحة نيوزيلندا هاجر من العراق بحثا عن بلد أمن

وفى تصريحات لشبكة CBSN، قال والدى الرجل إن نجلهما البالغ من العمر 35 عاما كان يلقى يصلى الجمعة فى المسجد ولا يعرفان أى شىء عنه. وقالت والدته إنها لا تعرف إذا كان حيا أم ميتا.. فهم ينتظرون سماع أى أخبار عنه وذهبوا إلى موقع المذبحة لمعرفة إذا كان ميتا داخل المسجد.
وقال الوالدان إنهما جاءا من العراق إلى المدينة قبل 22 عاما بحثا عن بلد أكثر أمنا، وأشار إلى أن ابنهما يذهب لصلاة الجمعة فى المسجد كل أسبوع.
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