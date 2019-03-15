فولهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يقترب من رقم تاريخى

اقترب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول ، من تحقيق حلم المئوية مع الفريق الإنجليزى الذى انضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى.

ويستعد محمد صلاح لتسجيل الظهور الـ93 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، عندما يحل ضيفاً على فولهام غداً الأحد، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وشارك محمد صلاح فى 92 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، سجل خلالها 64 هدفاً وصنع 25 هدفاً آخر، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وتبدو الفرصة سانحة أمام محمد صلاح للوصول إلى المباراة الـ100 بقميص ليفربول مع تبقى 8 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بجانب مباراتين فى دورى أبطال أوروبا على الأقل بعد التأهل للدور ربع النهائى على حساب بايرن ميونخ الألمانى.

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وستكون هذه المرة الأولى التى يصل فيها محمد صلاح لـ100 مباراة مع الأندية الأوروبية التى احترف ضمن صفوفها، بداية من بازل السويسرى مروراً بتشليسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطالى وأخيراً ليفربول.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثانى.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثانى على التوالى.