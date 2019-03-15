الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 %إلى 1301.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر نحو 1% يوم الخميس، ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق خسارة أسبوعية صغيرة للأسبوع الثانى على التوالى.
وارتفع الذهب 0.5 % فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1301.40 دولار للأوقية.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 % مقابل العملات الكبرى، ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1560.47 دولار للأوقية، ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3 %
وزادت الفضة بأكثر من 1 % إلى 15.35 دولار للأوقية وقفز البلاتين 1.4 % إلى 829.69 دولار للأوقية.
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