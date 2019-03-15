النائب الأول يدعو لتطوير خطة تواكب اتجاهات الشباب

دعا النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن عوض بن عوف، إلى ضرورة تطوير خطة تواكب اتجاهات الشباب مع مراعاة التوازن بين الريف والحضر في النشاط، وشدد على ضرورة تعظيم المشتركات التي تجمع بين كل الشباب.

وأشاد بن عوف خلال لقائه برئيس الاتحاد، محمود أحمد محمد بالقصر الجمهوري يوم الخميس، بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للشباب السوداني تجاه القضايا الوطنية وبصفة خاصة معالجة قضايا الشباب.