السنوسي يفتتح مركر صحي الزيتونة

اكد مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم السنوسي اهتمام الدولة بقضايا المواطن وتوفيرها لخدمات الرعاية الصحية.

وقال السنوسي لدى مخاطبته حفل افتتاح مركز صحي الزيتونة الخيري بالسلمة جنوب الخرطوم محلية جبل اولياء ، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة الموطن، مشيرا إلى أن هذا الصرح سيكون مركز اشعاع للصحة، وتمنى أن يكون نموذجا يحتذى به في المناطق الاخرى، داعيا اهل المنطقة لتطوير المركز والمحافظة عليه وان يكون حافزا لانشاء مراكز أخرى في محلية جبل اؤلياء.

من جانبه قال د. حافظ حميدة نائب رئيس جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا إن هذا المركز تم انشاؤه وفق سياسة وزارة الصحة ولاية الخرطوم بهدف توفير الخدمة الطبية للمواطنين قرب اماكن سكنهم.

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من جهته قال د. بابكر محمد علي المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم إن هذا المركز تنقصه غرفة عمليات ليكون مستشفى ريفيا، مشيدا بدور جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا لهذه الريادة في مجال الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن الجامعة عملت على تكملة المستشفى الاكاديمي وانشأت بها قسما متكاملا للاسنان، لافتا إلى أن اختيار هذا المركز جاء بناء على دراسة علمية في المجال الصحي، مبينا أن المؤسسات الصحية لا تحدد بالطلب وانما تحدد بالاحتياج.

وفي السياق قال الاستاذ صلاح الدين كنة ممثل الدائرة 41 بالسلمة بالمجلس التشريعي إن المنطقة في حاجة لهذا المركز الصحي، مشيرا إلى انه تم تعيين ابناء المنطقة للعمل به.

فيما قالت د. سحر مأمون حميدة مديرة المركز أن المركز يشتمل على تخصص طب الاسرة والاطفال والباطنية والنساء والتوليد وبه معمل وصيدلية وأشعة وموجات صوتية ويمكن تلقي الخدمة في المركز ببطاقة التأمين الصحي.