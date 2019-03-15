وفدد أممي يبحث مع والي جنوب دارفور (قضايا) إعادة تشكيل يوناميد

زار فريق التقييم الاستراتيجي المشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث التقى الوفد بوالي الولاية، الفريق ركن أحمد علي أبو شنب وأعضاء حكومته. وبحث اللقاء، طبقاً للموقع الرسمي ليوناميد على تويتر، القضايا المتعلقة بعملية إعادة تشكيل البعثة الجارية الآن تمهيداً لخروجها النهائي من دارفور في 2020.

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