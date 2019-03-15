إعادة ملف قضية شاب قتل صديقه بسبب (100) جنيه

إعادة المحكمة العليا بالخرطوم ملف قضية اتهام شاب بقتل صديقه ضرباً بالعصا بسبب (100) جنيه إلى محكمة الموضوع الحاج يوسف ، ووجهتها بإعادة النظر في الدعوى بعد أن تقدم ممثل الدفاع بمذكرة طعن في قرار محكمة الاستئناف التي أيدت إدانة المتهم بالقتل العمد ،وكانت محكمة الموضوع أدانت المتهم بالقتل شبه العمد ،ووضع ملف الدعوة لقاضي المحكمة د. “وليد حسن موسى” للنظر في الدعوة .
وحسب تفاصيل الدعوة الجنائية وفقًا لصحيفة المجهر أن نقاشاً دار بين المتهم والقتيل حول مبلغ (100) جنيه وتحول إلى معركة حمل المتهم على إثرها عصا وسدد بها ضربة للقتيل أودت بحياته.
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