إصابة ما لا يقل عن (40) شخصاً في انفجار “قرنيت” في حفل زواج بالروصيرص .

أصيب ما لا يقل عن (40) شخصاً في انفجار عبوة ناسفة في حفل زفاف بضاحية البتابة ريفي الروصيرص بولاية النيل الأزرق. وحسب المصدر فإن ابن خالة العريس حضر إلى حفل الزفاف وهو ثمل وبيده عبوة ناسفة (قرنيت)، وأثناء وجوده بالحفل حاول تفجير العبوة الناسفة، بيد أن شقيق العريس تصدى له، وأثناء المقاومة بين الطرفين انسحب فتيل العبوة وأدى الانفجار إلى بتر يد شقيق العريس في الحال، إلى جانب إصابة (39) شخصاً حسب صحيفة المجهر، من بينهم أطفال أصيبوا بشظايا الانفجار، وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة وإجلاء المصابين إلى مستشفى الدمازين، فيما تم توقيف المخمور رهن التحقيق، وما زالت التحريات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

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