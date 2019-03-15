إبراهيم السنوسي يفتي بأن شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل

أفتى مساعد الرئيس السوداني، القيادى بالمؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، بأن “شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل”، وأوضح أن الآية التي أشارت ألى أن شهادة “امرأتان تعادل شهادة رجل واحد، مرتبطة بقضية محددة هي المال”.
وإستدل السنوسي خلال مخاطبته الخميس، حفل افتتاح مركز الزيتونة الخيري الصحي بالسلمة جنوبي الخرطوم، على حديثه بالدور الرائد للقابلات.
وأكد على أن توفير الخدمات الصحية والتعليمية إحدى واجبات الدولة، مشيراً الى أنه لا سبيل للبلاد إلا بالنهل من العلم للحاق بركب العلماء.
وإمتدح الدور الذي يقوم به رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية مأمون حميدة من خدمات تعليمية وصحية بالبلاد، وطالب بتسمية شارع المركز الصحي بشارع مأمون حميدة.
من جهته كشف نائب مدير جامعة العلوم الطبية حافظ حميدة، أن المنطقة التي اقيم عليها المركز الصحي كانت وكراً لممارسة الرزيلة وزوار الليل وملجأ لمتعاطي المخدرات والجريمة
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