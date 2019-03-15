إبراهيم السنوسي يفتي بأن شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل

أفتى مساعد الرئيس السوداني، القيادى بالمؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، بأن “شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل”، وأوضح أن الآية التي أشارت ألى أن شهادة “امرأتان تعادل شهادة رجل واحد، مرتبطة بقضية محددة هي المال”.

وإستدل السنوسي خلال مخاطبته الخميس، حفل افتتاح مركز الزيتونة الخيري الصحي بالسلمة جنوبي الخرطوم، على حديثه بالدور الرائد للقابلات.