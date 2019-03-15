التربية تكشف عن البدء في إجراءات كنترول وتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة التربية والتعليم، البدء في إجراءات كنترول وتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية والتي أنهت أعمالها يوم الخميس بجلوس الطلاب لمادة الرياضيات، وأعلنت اختيار 1500 معلم لأعمال الكنترول و6 آلاف معلم ومعلمة لعملية التصحيح.

وأفاد وكيل الوزارة، الطاهر حسن الطاهر، لدى تفقده مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بشرق النيل، بأن جميع الترتيبات قد اكتملت لانطلاق أعمال الكنترول والتصحيح، وأنهم على ثقة تامة بأن كل الأمور ستسير وفق ما هو مخطط له حتى إعلان النتيجة.

وأضاف “المرحلة التالية وهي عملية تفريغ كراسات الإجابة لتجهيزها لعملية التصحيح التي ستبدأ في الثاني من أبريل القادم”.

وتوقع الطاهر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو القادم حسب التقويم الذي وضعه مجلس امتحانات السودان، كاشفاً عن مشاركة 4 آلاف معلم كبير مراقبين و12 ألف معلم مساعدين لهم، بجانب 77 ألف معلم شاركوا في المراقبة.

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وأكد بأن الأجهزة الإعلامية المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة، قامت بدورها بمهنية وبصورة طيبة مفندة للشائعات ومطمئنة للأسر والطلاب وداعمة لجوانب استقرار الامتحانات، من خلال التقارير الصحفية الصادقة التي أوردتها في كل ما يتعلق بإجراءاتها.

شبكة الشروق