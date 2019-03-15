نائب وزير الخارجية الروسي يصل اليوم إلى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدأ اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، ورئيس الجانب الروسي في لجنة التشاور السياسي المشتركة مع السودان ميخائيل بوجدانوف زيارة إلى السودان، ينقل خلالها رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوداني عمر البشير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، في بيان صحفي، الثلاثاء، بأن الرسالة تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بينهما حول جميع القضايا.

وأكد المتحدث، أن المبعوث الروسي سيلتقي وزير الخارجية السوداني المكلف الدرديري محمد أحمد، مشيرا إلى ترحيب (الخرطوم) بالزيارة، التي وصفها بـ”المهمة” لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.