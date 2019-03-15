الطيران القطري يعلق جميع رحلاته إلى السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قررت الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى السودان، اعتبارا من مطلع أبريل المقبل. بحسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.
ونقلت القناة عن بيان أصدرته الخطوط الجوية القطرية قوله إن القرار اتخذ لأسباب تجارية. كما أوصت الشركة المسافرين الذين حجزوا رحلات بالفعل على طائراتها، بالتواصل مع الشركة من أجل تعويضهم.
وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت قبل أيام تعليق رحلاتها إلى عدد من الدول الإفريقية لأسباب تجارية أيضا.
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