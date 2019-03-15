بعد وصولة لمطار الخرطوم..نكانا الزامبي يفجّر أزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصلت بعثة فريق نكانا الزامبي، ظهر اليوم للخرطوم لمواجهة الهلال، الأحد المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة لمجموعات الكونفدرالية وضمت البعثة التي حلت بفندق القراند هوليداي فيلا 35 فرداً من بينهم 21 لاعباً وسيؤدي الفريق تدريباً خفيفاً بملعب دار

الرياضة أم درمان. ومن جانبه رفض شامبيشي المدير الفني لنكانا التصريحات الصحافية وقال أنه حديثه سيكون الملعب. إلى ذلك رفضت البعثة التحرك من المطار إلى الفندق ببص الهلال، وقبل أن يتدخل مندوب الاتحاد السوداني لكرة القدم ويقنعهم به كسباً للوقت على اعمل تغييره ببص آخر.