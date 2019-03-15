السلطات تعتقل محتجين في مظاهرات الخميس بامدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إعتقلت السلطات السودانية عشرات من الشباب الذين شاركوا في مواكب مطالبة بتنحي النظام الحاكم، غداة تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من (21) وزيراً و(18) وزير دولة.

ودعا تجمع المهنيين إلى مواكب في كل من الخرطوم وأمدمان وبحري – شمبات للمطالبة بتنحي النظام وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في الصحافة حسب شهود عيان، فيما أعتقلت عدداً من الشباب.

وفي أمدرمان إعتقلت الشرطة العشرات من الشباب الذين شاركوا في موكب دعا له تجمع المهنيين السودانيين.

وفي الأثناء خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة عطبرة منادية برحيل النظام.

وأعلن أيلا الأربعاء تشكيل الحكومة من (٢١) وزيراً و(18) وزير الدولة.

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وفرض الرئيس البشير حالة الطوارئ بالبلاد يوم الجمعة 22 فبراير 2019، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات في محاولة لتدارك الأوضاع الاقتصادية وإفساح المجال مع التسوية السياسية.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة – شمالي السودان في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

سودان تايمز