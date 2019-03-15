لهذا السبب..الهلال يرفض منح لاعب المريخ (شلش) جواز سفره

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض المكتب التنفيذي لنادي الهلال تسليم مجلس المريخ جواز سفر لاعبهم السابق الصادق شلش بحجة مطالبتهم بحذاء رياضي طرف اللاعب وحسب افادة المكتب التنفيذي للهلال ان المريخ اذا رغب في جواز سفر اللاعب عليه اعادة الحذاء او دفع مبلغ 250 دولار ثمنا” للحذاء

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