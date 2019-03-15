حراك واسع للمعارضة المصرية بأمريكا و7 دول مناهضة لعمليات الإعدام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنظم حركات المعارضة المصرية الرافضة لنظام الحكم العسكري بالبلاد السبت، 16 آذار/ مارس 2019، عدة فعاليات ووقفات مناهضة لعمليات الإعدام، التي يقوم بها النظام بحق عشرات المعارضين في قضايا وصفت أحكامها بـ”المسيسة”، وإجراءاتها بغير العادلة.

المعارض المصري بالولايات المتحدة الأمريكية مصطفى الدسوقي، أكد لـ”عربي21″، أن تلك الوقفات تم التحضير لها، لتنطلق السبت في أمريكا من أمام البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، فيما تنطلق مثيلاتها بالتزامن في سبع دول أخرى.

الدسوقي، أوضح أن الهدف من تلك الوقفات، التنديد بأحكام الإعدامات التي يقوم بها نظام السيسي في مصر، مشيرا إلى أن المصريين المعارضين سوف يحضرون من جميع الولايات الأمريكية إلى واشنطن، للمشاركة في فاعلية أمام البيت الأبيض، بالإضافة إلى خروج فعاليات أخرى في عدة دول في التوقيت نفسه، للتنديد بهذه المحاكمات الهزلية والأحكام المسيسة الظالمة.

وأكد أن جهودهم كمعارضة مصرية بالخارج لوقف عمليات الإعدام بحق المصريين لن تتوقف مع انتهاء الوقفات المقررة السبت، وأنه بعد انتهاء فاعلية البيت الأبيض سوف يغادر في اليوم نفسه إلى تركيا مع وفد مصري مقيم في أمريكا، لحضور اجتماعات مع فصائل من المعارضة حول هذا الأمر.

وخص المعارض المصري، “عربي21″، بصور تحضيرية وفيديو للفعاليات المقررة أمام البيت الأبيض وفي سبع دول أخرى.

ونفذت سلطات الحكم العسكري في مصر أحكام الإعدام بحق 15 مصريا خلال الشهر الماضي، بعد محاكمات وصفتها عدة منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها تفتقد لمعايير العدالة.

عربي21