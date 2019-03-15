إبراهومة يكشف حقيقة المؤامرة التي تحاك ضده

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوضح المدير الفني لهلال الأبيض إبراهيم حسين أنه لا يستبعد مغادرة منصبه الحالي مع الفريق حال استمرار المضايقات الإدارية التي يتعرّض لها في الوقت الراهن.
وقال المدرب الشهير بـ”إبراهومة” إنه وافق على تدريب هلال الأبيض لرغبته في تقديم عمل فني جيّد، مؤكدًا في ذات الوقت أن ذلك لن يتحقق إلا بالدعم والوقوف في خندقٍ واحد مع الفريق في المرحلة الحالية.
وأكّد مدرب هلال الأبيض أن مسيرته مع النادي جيّدة وأن أرقامه تتحدث عن ذلك، مطالبًا من يتحدثون عن فشله أن يقفوا على نتائج الفريق ليتأكدّوا من ذلك.
وأعرب إبراهيم حسين عن رضائه التام لملف الانتدابات، موضحًا أن فريقه تعاقد مع أربعة لاعبين، وأنه واثق من تقديمهم للإضافة الفنية المطلوبة.
يشار إلى أن هلال الأبيض يحتل المركز الثالث برصيد”18″ نقطة في المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.
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