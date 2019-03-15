كوريا الشمالية تدرس تعليق كافة المحادثات النووية مع أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، قوله الجمعة، إن كوريا الشمالية تدرس تعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أنه تحدث في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ.

ومن المقرر أن يعلن الزعيم كيم جونغ أون موقفه رسميا فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة. رويترز

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