الشرطة الدولية “الإنتربول” تصدر نشرات حمراء بحق 20 مشتبها في جريمة خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الشرطة الدولية “الإنتربول” نشرات حمراء بحق 20 مشتبها بهم بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، استنادا إلى طلب تركي، بحسب وزارة العدل التركية.

وذكرت وزارة العدل التركية، الخميس، أنها تقدمت في 15 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بطلب لإصدار نشرات حمراء لاعتقال 18 مشتبهًا بهم في قضية مقتل خاشقجي.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت تركيا بطلب مماثل بحق مشتبهين اثنين آخرين.

وأعلنت الوزارة، أن الأمانة العامة للإنتربول، أصدرت نشرات حمراء بحق المشتبهين الـ20، استنادًا إلى الطلب التركي.

وبموجب النشرات الحمراء، سيتم مطاردة المشتبه بهم في كافة أنحاء العالم من أجل اعتقالهم لحين تسليمهم.

وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى خبراء سياسيون أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق.

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