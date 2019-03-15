واشنطن تخصص 397 مليون دولار مساعدات للاجئين السوريين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس، تخصيص مساعدات مالية إضافية للاجئين السوريين، بقيمة 397 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول المساعدات للسوريين، في إطار مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي اختتم أعماله الخميس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال البيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية، قدّمت مساعدات بـ 9.5 مليار دولار، إلى الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية (2011).

وأضاف أن “هذا يعكس التزام واشنطن بتوفير الدعم المنقذ للحياة للشعب السوري المتضرر من النزاع ببلاده وفي عموم المنطقة”.

وإلى جانب مساعدات قدمتها الولايات المتحدة للشعب السوري بقيمة 4.7 مليار دولار، عبر المؤسسات العاملة بالبلد الأخير، أشار البيان، إلى أن واشنطن ستقدم مساعدات إضافية بـ 135 مليون دولار عبر نفس المؤسسات.

كما ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 57 مليون دولار للسوريين في الأردن، لتضاف إلى مساعدات سابقة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأكد البيان، أن الإدارة الأمريكية ستقدم 97 مليون دولار مساعدات إضافية للاجئين السوريين في لبنان، إلى جانب 2.1 مليار دولار قدمتها في الأعوام السابقة.

وستقدم مساعدات مالية إضافية للاجئين السوريين في تركيا بقيمة 81 مليون دولار، إلى جانب 815 مليون دولار قدمتها سابقا.

البيان لفت أيضا إلى أن واشنطن ستقدم 18 مليون دولار مساعدات مالية إضافية للسوريين في العراق، لتضاف إلى 376 دولار سابقة، و6 ملايين دولار للسوريين في مصر إلى جانب 182 مليون دولار قدمتها سابقا، و3 ملايين دولار إضافية كتمويل إقليمي.

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