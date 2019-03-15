مقتل (4) أشخاص وجرح آخرين في اشتباكات بغرب دارفور

ارتفع عدد ضحايا الأحداث التي وقعت في منطقة “أم كلول” شرقي الجنينة، يوم الأربعاء الماضي إلى (4) أشخاص بعد العثور أمس الخميس على جثتين من جملة (4) أشخاص مفقودين.

وبحسب والي ولاية غرب دارفور بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين أن شجاراً وقع بين مجموعتين (رحل) و(نازحين) في منطقة (أم كلول) بالقرب من مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور يوم الأربعاء راح ضحيته شخصين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.

فيما قال شهود عيان حسب صحيفة الإنتباهة، أن أهالي المفقودين عثروا أمس الخميس على جثتين من المفقودين بالقرب من مطار الشهيد صبيرة، بينما لا زال هنالك شخصين مفقودين، وأوضح الشهود أن الأهالي تجمهروا بشكل كبير بعد العثور على جثث القتلى حيث حملوها وطافوا بها شوارع مدينة الجنينة قبل أن يذهبوا بها إلى مشرحة مستشفى الجنينة.

وأكد محمد ابراهيم شرف الدين تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة من الطرفين وتم الجلوس مع رجال الإدارة الأهلية من الطرفين والتزما بضبط النفس وعدم تجديد الأحداث إلى أن يتم تقديم الجناة إلى المحاكمة، وفي ذات الأثناء أطلق تحذيراً شديد اللهجة، إلى من وصفهم بالمتفلتين، بعدم زعزعة الأمن وإلا سكون مصيرهم القبض والمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)