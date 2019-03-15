حريق يقضي على ألف قنطار قطن في القضارف

اندلعت نيران مجهولة بكثافة في محالج ود الحوري التابعة للشركة الأفريقية بالقضارف مساء أمس، والتهمت النيران حظائر القطن الزهرة “غير محلج” وقضت على عدد ألف قنطار وتمكنت شرطة الدفاع المدني من إنقاذ وعزل عدد 10 آلاف قنطار من القطن.
وقالت مصادر حسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن أسباب الحريق بسبب (سيجارة) ألقيت على القطن وأدت إلى اشتعال النيران فيه بكثافة في ظل غياب معدات السلامة والإطفاء، فضلاً عن كثافة النفايات حول القطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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