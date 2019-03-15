السنوسي يفتي.. شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل

أفتى مساعد الرئيس، القيادي بالمؤتمر الشعبي الشيخ ابراهيم السنوسي بأن شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل، وأوضح أن الآية التي أشارت إلى أن شهادة (امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، مرتبطة بقضية محددة هي المال)، واستدل السنوسي خلال مخاطبته حفل افتتاح مركز الزيتونة الخيري الصحي في السلمة بمحلية جبل أولياء حسب صحيفة آخر لحظة أمس، على حديثه بالدور الرائد للقابلات، وأكد على أن توفير الخدمات الصحية والتعليمية أحد واجبات الدولة، مشيراً إلى أنه لا سبيل للبلاد إلا بالنهل من العلم للحاق بركب العلماء، وامتدح الدور الذي يقوم به رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية، مأمون حميدة، من خدمات تعليمية وصحية بالبلاد، وطالب بتسمية شارع المركز الصحي بشارع مأمون حميدة.

من جهته كشف نائب مدير جامعة العلوم الطبية، حافظ حميدة أن المنطقة التي أقيم عليها المركز الصحي كانت وكراً لممارسة الرذيلة وزوار الليل وملجأ لمتعاطي المخدرات والجريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)