أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * الحكومة الجديدة تؤدي القسم أمام الرئيس و(السموأل) و(مانيس) يتخلفان * والي الخرطوم يعلن تشكيل حكومته ومعظم الوزراء يعودون لمقاعدهم * البشير: أولوية الحكومة في المرحلة القادمة تحقيق السلام * ابراهيم السنوسي يفتي بأن شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل * إصابة ما لا يقل عن (40) شخصاً في انفجار “قرنيت” في حفل زواج بالروصيرص * الحزب الاتحادي الديمقراطي يؤكد مساندته لممثليه في الحكومة الجديدة * انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية وبدء أعمال الكنترول والتصحيح صحيفة الإنتباهة: * مقتل (4) أشخاص في شجار بالجنينة * السنوسي: شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل * البشير: الوزراء الجدد (مجربون) وأداؤهم كان مرضياً * الرئيس: هناك خلط بين حكومة الكفاءات والتكنوقراط * تعديلات مرتقبة للهياكل الإدارية والفنية بوزارة المعادن * وزارة التربية: إعلان نتيجة الشهادة السودانية يونيو القادم * محاكمة (86) شاباً بينهم محامون بقانون الطوارئ صحيفة السوداني: * البشير: وزراء الحكومة الجديدة (جربناهم وأداؤهم كان مرضياً) * بدء محاكمة عشرات المتظاهرين وإصابات خلال احتجاجات بالخرطوم Advertisements * ابراهيم السنوسي يفتي بأن شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل * الرئاسة تبحث ملف استئناف الدراسة بالجامعات صحيفة آخر اللحظة: * البشير: الحكومة الجديدة تستطيع إخراج البلاد من الأزمات * السنوسي يفتي.. شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل * الرئاسة تبحث ملف استئناف الدراسة بالجامعات * رئيس الوزراء الأثيوبي: السودان ركيزة للاستقرار بإفريقيا * مخمور يفجر قنبلة في حفل زواج ويصيب العشرات * البشير: حكومة الكفاءات تم تشكيلها من عناصر ناجحة * (170) مليون دولار من الصندوق الكويتي للكهرباء صحيفة الدار: * (شروم) يطالب بتأجيل محاكمته حتى حضور محاميه للدفاع عنه * الفريق محمد أحمد علي معتمداً للخرطوم واللواء عثمان كباشي لبحري والعميد أبو عبيدة لأم درمان * محكمة الطوارئ تصدر عقوبة رادعة ضد تاجر عملة وتصادر عربته * في بيان للشرطة: إصابة عدد من رجال الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة أثناء التجمعات أمس * بسبب غياب النيابة: تأجيل محاكمة الناشط المعروف بـ(ود قلبا) * اليوم لطلاب شهادة الأساس: امتحان اللغة الانجليزية والرياضيات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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