ﺃﻋﺮﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﺁﺑﻲ ﺃﺣﻤﺪ، ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺷﻌﺒًﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﺎﺗﻪ ﻭﻣﺆﺍﺯﺭﺗﻪ ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ حسب ما جاء بﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ” ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ” ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﺸﺎﻭﺭًﺍ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﻭﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ”ﺳﺘﺴﻤﻌﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻦ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﻝ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺨﺒﺮﺗﻪ ﻭﺣﻨﻜﺘﻪ ﺳﻴﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
كانت هذه تفاصيل خبر ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ : ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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