وزير المالية والإقتصاد بولاية جنوب دارفور يؤكد دعمه لمشروعات الصندوق

أكد وزير المالية والإقتصاد بولاية جنوب دارفور الأستاذ محمد أحمد عمران عن دعم وزارته للمشروعات التي يطمح الصندوق في تنفيذها للطلاب بالولاية وأوضح بأن إستقرار الطلاب بالدراسة أمر لا تتهاون فيه الوزارة علي الإطلاق مشيداً بالنقلة الكبيرة التي أحدثها الصندوق في تهيئة البيئة السكنية لطلاب التعليم العالي وقال أن إسناد الصندوق للتعليم التقني والتقاني والتعليم العام جهد يحتاج الي دعم من المؤسسات العاملة بالولاية والمنظمات والمجتمع وأشار في لقائه الذي جمعة بأمين الصندوق بالولاية بمكتبه الي أن وزارته خلال العام الحالي تضع أهمية كبيرة لجانب التدريب ونادي عمران العاملين بالصندوق الي بزل المزيد من الجهود في خدمة الطلاب من أجل تحصيلهم الأكاديمي وتوعد عمران العاملين بالصندوق بتسجيل زيارات للمدن الجامعية لطلاب التعليم العالي بجانب العمل علي دعم الوجبة المدرسية التي ظل يقدمها الصندوق لطلاب التعليم العام بالولاية

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